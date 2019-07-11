سوسيتيه جنرال يتوقع تراجع الدولار إلى 16 جنيه مصري بنهاية العام

يتوقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي استمرار تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لتصل إلى 16 جنيه لكل دولار بنهاية العام الحالي مقابل حوالي 62ر16 جنيه لكل دولار حاليا، أي بزيادة نسبتها 3.9% تقريبا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير أعده "جاسون داو" المحلل الاقتصادي في البنك الفرنسي القول إن انخفاض معدل التضخم في مصر خلال حزيران/يونيو الماضي لأقل مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريبا، يعني أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، مع احتمال الإبقاء على الفائدة انتظارا لتقييم تأثير الموجة الأخيرة من خفض دعم الوقود على الأسعار.

في الوقت نفسه يرى البنك الفرنسي أنه بغض النظر عن نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليوم، فإن سندات الخزانة المصرية ستظل جاذبة للمستثمرين الدوليين، مع استمرار العائد المرتفع، مقابل اتجاه البنوك المركزي الرئيسية في العالم نحو خفض الفائدة.