الأسهم السعودية تخترق مستوى 8900 نقطة مع استمرار تحسن السيولة

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثالثة، لتغلق عند 8905 نقاط بمكاسب 51 نقطة بنسبة 0.58 في المائة، بينما مؤشر "إم تي30" زاد سبعة نقاط بنسبة 0.54 في المائة ليغلق عند 1301 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من "المصارف" بقيادة سهم "الراجحي". واستطاعت السوق اختراق مستويات 8900 نقطة مع استمرار تحسن مستويات السيولة في الجلسات الثلاث الأخيرة، لكن تبقى دون ثلاثة مليارات ريال، واستقرار السوق فوق 8900 نقطة يعزز من شهية المخاطرة وسيدفع بمزيد من السيولة، ما يجعل اختراق مستويات 9000 نقطة سهلة.

ومع اقتراب موعد انضمام السوق للمرحلة الثانية لمؤشر MSCI ستنشط العمليات الشرائية بعدما انحسرت تعاملات الأجانب في الفترة الأخيرة. كذلك نتائج الشركات للربع الثاني عامل مهم في تحرك السوق، والمخاوف تجاه قطاع البتروكيماوي قد تتراجع خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار منتجاته، التي قد تجد دعما من ارتفاع أسعار النفط، التي تبدو أنها ستستعيد أعلى مستوياتها المحققة في العام الماضي بعد تمديد خفض الإنتاج وضعف الدولار المتوقع خاصة مع الخفض المحتمل لأسعار الفائدة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8854 نقطة، تراجع طفيفا واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة وأغلق عندها بمكاسب 51 نقطة بنسبة 0.58 في المائة. وارتفعت السيولة 2 في المائة بنحو 73 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 30 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو عشرة ملايين سهم لتصل إلى 121 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.21 في المائة، أما الصفقات انخفضت 4 في المائة بنحو ثلاثة آلاف صفقة لتصل إلى 98 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الطاقة" بنسبة 1 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 0.32 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.19 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.89 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 1.52 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1.25 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 32 في المائة بقيمة 948 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 737 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 7 في المائة بقيمة 197 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المتراجعة "مشاعر ريت" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 7.65 ريال، يليه "سلامة" بنسبة 2.17 في المائة ليغلق عند 12.64 ريال، وحل ثالثا "البحري" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 28.20 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "اليمامة للحديد" بنسبة 4.77 في المائة ليغلق عند 18 ريالا، يليه "أنابيب السعودية" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 22.88 ريال، وحل ثالثا "سدافكو" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 124.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 302 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 296 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 178 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية