أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

أرباح "المراعي" تتراجع إلى 582.5 مليون ريال خلال الربع الثاني

تدنى صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة المراعي إلى 582.5 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 661.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 12%.

وبلغ الربح التشغيلي 738.5 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 764.1 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 3.4%.
 
أما اجمالي الربح فبلغ 1.467.2 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 1.448.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 1.3%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 918.6 مليون ريال، مقابل 1.006.3 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 9%.

إنشرها

سمات

نتائج الشركات السعودية

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية