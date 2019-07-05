أسهم أوروبا مستقرة قبل بيانات الوظائف الأمريكية

استقرت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الجمعة، في الوقت الذي يظل فيه المستثمرون يحجمون عن تكوين مراكز قبل تقرير مهم للوظائف الأمريكية، بينما نزلت أسهم شركات أشباه الموصلات بعد توقعات تشاؤمية من سامسونج للإلكترونيات بشأن الأرباح.

وبحلول الساعة 07:04 بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قرب أعلى مستوى في أكثر من 12 شهرا. ويتجه المؤشر صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي بفضل عملية صعود أطلقتها آمال بشأن إقدام بنوك مركزية رئيسية على اتباع سياسات تيسير وهدنة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع قطاع التكنولوجيا 0.9 بالمئة مع انخفاض أسهم انفينيون وإس.تي. ميكروالكترونيكس وسيلترونيك ما يتراوح بين 0.7 بالمئة و1.5 بالمئة بعد توقعات سلبية لسامسونج أظهرت تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على سوقي الرقائق والهواتف الذكية على مستوى العالم.

وتعززت المخاوف في قطاع التكنولوجيا، بعد أن حذرت مجموعة هكساجون السويدية للصناعات التكنولوجية من انخفاض إيراداتها الفصلية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع أسهم الشركة للانخفاض 14 بالمئة.

ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة بما يفوق المؤشرات المناظرة، متأثرا سلبا جراء تراجع أسهم شركات التعدين والطاقة.

