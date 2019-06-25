فورد تمضي قدما في برنامج شطب 5000 وظيفة في ألمانيا

أعلنت شركة فورد الأمريكية للسيارات أنها قطعت شوطا كبيرا في البرنامج الخاص بشطب عدة آلاف من الوظائف في ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن فورد كانت أعلنت اعتزامها شطب أكثر من 5000 وظيفة في ألمانيا.

وأكد متحدث باسم فورد صحة ما أوردته صحيفة "كولنر شتات انتسايجر" الألمانية الصادرة غدا الأربعاء، حيث ذكر أن فورد توصلت في الوقت الراهن إلى اتفاق مع العاملين بشأن شطب 60 % من هذه الوظائف.

وتعتمد الشركة على التعويضات أوالإحالة إلى التقاعد المبكر أوالتقاعد الجزئي في شطب الوظائف في عمالتها الأساسية في كل من كولونيا وزارليوس وآخن، ويبلغ عدد العمالة في هذه المناطق نحو 24 ألف شخص.

وذكرت الصحيفة أن العديد من العاملين الذين وقعوا اتفاقات إنهاء الخدمة، سيغادرون الشركة بحلول نهاية الشهر.

ويستمر برنامج التعويضات في فورد حتى نهاية العام الحالي.