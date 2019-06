هل هناك ملابس مناسبة لشخصية التلفاز الرمزية؟

تذكرون معطف كولومبو الواقي من المطر، والثياب القطنية لعائلة والتون، والضفائر الطويلة والطوق الأبيض لوينزداي آدمز.

أكثر الشخصيات التلفزيونية التي لا تنسى يمكن تلخيصها في نوع لباس واحد. شخصية جون سنو من لعبة العروش Game of Thrones تدور حول الشعر المموج والملابس ذات الأكتاف المرفوعة؛ أليفين، من أشياء غريبة Stranger Things، سيتم تخليدها إلى الأبد كشخصية برأس حليق مع فستان حفلة وردي مطرز.

النادلة الأسطورية بيت لينش في شارع التتويج Coronation Street هي اختصار لعلامة تجارية لرسمة الفهد نابضة بالحياة بشكل خاص. ولن يكون توماس شيلبي شيئا دون بذلته الصوفية في سلسلة Peaky Blinders.

على الشاشة الصغيرة، حيث قد تعيش شخصية ما في حياتك لأعوام، وربما لعقود، في كل مرة، لا يتاح لنا الاستخلاص، يجب تقليص الشخصيات إلى رسمات بالقلم حتى نتمكن من جمعها كل أسبوع.

الأزياء المألوفة هي جزء كبير من حيلة السرد: حيث تولد مشاعر الألفة والطمأنينة بغض النظر عن أحداث العالم الحقيقي، فإن الحياة على الشاشة الصغيرة تبقى كما هي.

يعتمد الممثلون على أزيائهم أيضا. عندما قررت الممثلة صوفي جرابول التخلص من سترة الفرو الأسطورية التي ترتديها سارة لوند محققة الجرائم في الموسم الثالث من مسلسل الجرائم الاسكندنافي The killing (أو لاستخدام عنوانه الدنماركي Forbrydelsen)، صمدت لمدة حلقتين قبل أن تتوسل لاستعادته. بدونه، كانت الممثلة مجردة. أوضحت عندما أجريت معها مقابلة في ذلك الوقت قائلة، "كنت أظن أنها لقيت كثيرا من التركيز. عدم ارتدائها كان يبدو خاطئا تماما".

كانت جرابول نفسها هي التي اختارت الحياكة الفلكلورية عند تحديد زيها في مسلسل The Killing.

لقد أحبت أنها كانت تمثل نشأتها الهيبية في كوبنهاجن وأنوثتها الناعمة. وقالت لصحيفة "الجارديان": "هي تتحدث عن المرأة الإنسان لا الأنثى. هناك توتر لطيف بين تلك القيم الإنسانية اللطيفة وكون لوند تعد شخصية منغلقة وقاسية جدا".

"على العكس من ذلك، نظيرتها السويدية ساجا نورين من The Bridge، ترتدي بنطلونا جلديا ضيقا. في حالتها، تشير الملابس إلى أن ما تفتقر إليه في الذكاء العاطفي تعوض عنه في الثقة".

المحققون التلفزيونيون مشهورون بحركات ملابسهم. لن تكتمل أي قطعة من الأزياء التلفزيونية بدون الرجوع إلى سترة أزتيك الصوفية لستارسكي.

حتى ذلك التعديل الأكثر فسادا لروايات المحقق شرلوك هولمز من تأليف كونان دويل، لا تزال تجد بنيديكت كامبرباتش في رداء من القماش الناعم. أزياء الشرطي مهمة عندما تكون لديك جرائم يجب حلها والوقت يمضي: الشيء الصحيح من مجموعة الملابس تفعل الكثير في توفير الوقت لشرح من هو كل شخص.

على الرغم من تعلقنا الدائم بقمصان هاواي في Magnum PI، إلا أن عددا قليلا من محاربي الجريمة على التلفزيون يمكن أن يزعموا أنهم ثوريون في الموضة الحقيقية.

مع ذلك، عندما انطلق سوني كروكيت وريكو توبس إلى الشاشة الصغيرة في مسلسل من إنتاج مايكل مان المليء بالألوان Miami Vice، قدم الثنائيان جمالية رجل قوي جديدة بالكامل.

"المسلسل أخذ أزياء الرجال الإيطاليين ونشرها إلى الجماهير الأمريكية"، كما قال كال روتينشتاين، نائب الرئيس الأعلى في ذلك الحين في سلسلة متاجر بلومنجديل، في مقابلة في عام 1985 مع مجلة تايم.

في الواقع، بدلات أرماني الناعمة، والقمصان ذات الألوان الزاهية والبناطيل القصيرة التي أصبحت رمزية جدا للمسلسل كانت جزئيا عن قصد وجزئيا بالصدفة.

في العثور على مزاج المسلسل، ركز مان المنتج المنفذ على لوحة، باستخدام مباني الباستيل في حي آرت ديكو في ميامي للعثور على الألوان الثلاثة التي ستحدد أسلوب المسلسل المميز.

الممثل دون جونسون أضاف هرمون التستوستيرون: "الأكمام المطوية كانت دليلا على حقيقة أنه كان علي ارتداء جاكيت لتغطية المسدس والحافظة"، كما قال في مقابلة مع مجلة رولينج ستون عن استخدامه صورة كروكيت باعتباره الرجل المثالي في الثمانينيات.

وأضاف، "خلعت كل شيء إلى أدنى حد ممكن، ولم أرتد جوارب لأن الطقس كان حارا جدا".

قد يكون كروكيت وتوبس مسؤولين عن إقناع جيل من الرجال أن حلاقة الشعر مع إبقائه طويلا في الخلف وحذاء القماش الخفيف هي القول الفصل في الرجولة القوية، لكن الرجل الوحيد الذي يستحق مضاهاة طريقتنا في ذلك الوقت كان معجزة الرقص ورجل شوارع نيويورك، ليروي جونسون.

إنه النجم الشهير لفيلم Fame، والسبب في كونه مصدر إلهام للمراهقين في كل مكان، من ساوث كرويدون إلى كيركالدي، للتبختر في سراويل قصيرة وأغطية السيقان بين عام 1982 وعام 1987.

بحسب ألان باركر المخرج البريطاني، الذي كان المسلسل قائما على فيلمه عام 1980، مجموعة الملابس التي أنشأتها كريستي زيا كانت مستوحاة من أسلوب الممثلين الخاص بهم: "مزيج غريب من رقص الغجر، وبريق عالم المشاهير وسلع متجر باوري ذات الأسعار الرخيصة".

المسلسل يحدد نموذج الزي الرياضي – سترات برأس، وسروال مخطط رمادي، وثياب الباليه وأحذية نايكي – الذي هو اليوم اللباس الإلزامي للشباب في جميع أنحاء العالم. لسوء الحظ، أغطية السيقان فشلت في تجاوز نهاية العقد.

مهما حدث للثمانينيات، ربما نتساءل أين فيلانيل من Killing Eve؟ ما هذه البدعة التي مررها لمناهضي البطلات الأكثر أناقة؟ هل نسيت ثوب مولي جودارد الوردي؟ بالطبع لا.

على أن ثوبا واحدا رائعا "أو في حالة فيلانيل، اثنا عشر" لا يصنع شخصية رمزية. مظهر فيلانيل غير متناسق، وهو كذلك حتما – شخصيتها هي سيدة التمويه؛ لا يمكن تحديدها بعنصر واحد بالطريقة نفسها التي تستحوذ فيها شيريلين فين في سترتها الرقيقة في Twin Peaks، أو كما يمكن القول إغراء جوان هولواي في Mad Men.

كاري برادشو، من مسلسل in the City المفضل للمولعين بالموضة، تمتلك نمطا متقلبا للغاية بحيث لا يمكن احتواؤه بعنصر واحد فقط. مع ذلك، فإنها تمتلك وضعا رمزيا بسبب قلادتها الذهبية التي تحمل اسمها.

القلادة تم شراؤها من متجر سوهو للمصممة باتريشيا فيلد ويتم نسخها كثيرا منذ ذلك الحين، أصبحت مرجعا لجميع أنواع المحادثات حول التخصيص الثقافي، والعرق والطبقة. ما يؤكد كيف أن أصغر الأشياء في الفقرة التلفزيونية يمكن أن تصبح نقطة انطلاق لنقاش ثقافي أوسع.

قلة من الأزياء هي أصبحت مكلفة بقدر العباءات ذات اللون الأحمر الدموي والقلنسوة البيضاء التي نراها في النسخة التي أعدتها هولو لرواية The Handmaid’s Tale لمارجريت أتوود.

أزياء المسلسل، التي يرتديها العبيد الذين سينجبون الأطفال في جمهورية جلعاد الخيالية، كانت من أعمال آني كرابتري التي رأت منذ ذلك الحين تصاميمها الغريبة شبه الدينية، تتبناها النساء اللواتي ينظمن حملات من أجل حقوق الإنجاب في المحكمة العليا الأمريكية، وفي شوارع إيرلندا والأرجنتين.

كرابتري وجدت الأسلوب القمعي المناسب لأزيائها عبر المصممة ميوشيا برادا: حيث أخبرت مجلة "فانيتي فير"، "قالت برادا إن التصميم الأذكى يأتي من الزي العسكري، وأنا أتفق بشدة مع ذلك. بقدر ما أستنكر أفكارا معينة عن الجيش، إلا أنهم أتقنوا التصميم". كما قامت أيضا بتوفير "ملايين الدرجات من اللون الأحمر" في سعيها لإيجاد درجة لون تبدو جميلة و"متضاربة" سينمائيا على حد سواء.

لا يجب أن يكون هناك جدال كبير عن سراويل بارت سيمبسون القصيرة، ومشابك مورك الملونة بألوان قوس قزح، وفراء الريش لميس بيجي أو قبعة ميج جريفين الأرجوانية – على الرغم من اعتبارها السلالة الأنثوية الأكثر استغلالا في Family Guy، إلا أن غطاء رأس ميج الذي يمثل "قوة الأنوثة" يبدو أكثر تنبؤا من الناحية السياسية مع كل موسم.

ببساطة، هي كلها رائعة. كما لا نحتاج أيضا إلى التفكير في معنى ميل الأب دوجال ماجواير، بارتداء قميص بلا أكمام مع قبة على شكل V فوق ردائه الديني في Father Ted.

في بعض الأحيان، أفضل الأزياء الجيدة بالقدر نفسه من السخرية.