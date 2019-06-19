الهجوم على الناقلة اليابانية ناتج عن لغم بحري مشابه للألغام الإيرانية

أعلن الجيش الاميركي الأربعاء أنّ الهجوم على ناقلة النفط اليابانية في بحر عمان الاسبوع الماضي ناتج عن لغم بحري شبيه بألغام شوهدت في عروض عسكرية إيرانية، وقد تمّ تثبيه على هيكلها الخارجي فوق المياه.

وقال الضابط في القيادة الوسطى للقوات البحرية الأميركية شان كيدو في لقاء مع صحافيين في الفجيرة في شرق الامارات العربية المتحدة "اللغم يمكن تمييزه ويشبه إلى حد كبير الالغام الايرانية التي شوهدت في عروض عسكرية إيرانية".