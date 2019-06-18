"جوجل" تنفق مليار دولار لحل مشكلة ارتفاع أسعار المساكن في وادي السيليكون

أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة "جوجل" اليوم الثلاثاء اعتزامها استثمار مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لحل مشكلة الارتفاع الصاروخي لأسعار المساكن في "منطقة خليج سان فرانسيسكو" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال ساندار بيشاي الرئيس التنفيذي للشركة في رسالة عبر الإنترنت إن الشركة ستغير استخدام مساحة أرض مملوكة لها وقيمتها 750 مليون دولار إلى الاستخدام السكني، وهو ما يتيح بناء 15 ألف مسكن جديد على الأقل. كما تعتزم الشركة تخصيص 250 مليون دولار كحوافز لشركات التطوير العقاري لبناء 5000 وحدة سكنية جديدة بأسعار مقبولة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن نجاح شركة "جوجل" وغيرها من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في منطقة "وادي السيليكون" ساهم في ارتفاع أسعار المساكن في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وتوظف هذه الشركات عشرات الآلاف من الموظفين المؤهلين الذين يحصلون على أجور مرتفعة تتيح لهم تأجير أو شراء المساكن، وهو ما يقلل الخيارات المتاحة أمام السكان الأقل دخلا للحصول على مسكن.

وقال بيشاي إن "هدفنا هو مساعدة المجتمعات الناجحة على المدى الطويل، والتأكد من قدرة كل شخص على الحصول على فرصة السكن سواء كان يعمل في مجال التكنولوجيا أو لا".