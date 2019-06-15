ناقلة النفط اليابانية التي تعرضت لهجوم سترسو في مرفأ إماراتي

يرتقب أن ترسو ناقلة النفط اليابانية السبت في مرفأ إماراتي بحسب ما أعلنت الشركة اليابانية المشغلة لها بعد يومين من تعرضها وناقلة أخرى لهجوم في بحر عمان الخميس.

وتعرضت ناقلتا نفط نروجية ويابانية الخميس لهجمات لم يحدّد مصدرها فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يوميا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

ويأتي ذلك بعد شهر على تعرّض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط في 12 أيار/مايو لعمليات "تخريبية" لم يكشف عمن يقف خلفها. ووجهت واشنطن آنذاك اصابع الاتهام إلى طهران التي نفت أي مسؤولية.

وفي طوكيو، قال متحدث باسم شركة "كوكوا سانجيو" اليابانية المشغلة لناقلة النفط الثانية لوكالة فرانس برس إن السفينة "كوكوكا كوراجوس" سترسو في ميناء إماراتي.

وأضاف "ما زلنا لا نعرف إن كانت الناقلة ستذهب إلى خورفكان أو الفجيرة وهما قريبان جدا".

