صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.

وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 55.10 نقطة، أو ما يعادل 0.26% ، ليصل إلى 21087.10 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 4.12 نقطة، أو ما يعادل 0.27% ، ليصل إلى 1545.62نقطة.