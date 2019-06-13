متحدث باسم شركة فرنتلاين ينفي غرق الناقلة فرنت ألتير

قال متحدث باسم شركة فرنتلاين إن الناقلة فرنت ألتير ما زالت طافية في خليج عمان نافيا ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية عن غرق الناقلة.

وذكر بات آدمسون المتحدث باسم الشركة "هناك صور من سفينة إنقاذ تدور حول الناقلة، والناقلة لم تغرق" وكان المتحدث ينقل عن أحدث معلومات من الإدارة الفنية للناقلة والتي استقبلها قبل بضع دقائق.