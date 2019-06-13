بحصيلة 6.6 مليار يورو.. ألمانيا تبيع ترددات شبكة الجيل الخامس

انتهت فعاليات مزاد توزيع ترددات الاتصالات النقالة لشبكة الجيل الخامس في ألمانيا، اليوم الأربعاء.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للشبكات أن إجمالي ما دفعته الشركات الأربع المشاركة في المزاد تجاوز التوقعات بصورة ملحوظة إذ بلغ نحو 6ر6 مليار يورو.

يذكر أن الشركات الأربع التي شاركت في المزاد هي شركات الاتصالات المعروفة "دويتشه تليكوم" و"فودافون" و"تليفونيكا"، والوافد الجديد "دريليش" التابعة لشركة "يونايتد إنترنت".

كانت فعاليات المزاد انطلقت في التاسع عشر من آذار/مارس الماضي. وكانت توقعات الخبراء تشير إلى أن حصيلة المزاد ستتراوح بين ثلاثة إلى خمسة مليارات يورو.

ومع انتهاء أطول مزاد لترددات الاتصالات النقالة في ألمانيا، يكون قد تم بلوغ علامة فارقة مهمة نحو تطبيق الجيل الخامس من الاتصالات في البلاد.

وكانت عائدات مزاد الترددات "الجيل الرابع" الذي أجري في عام 2015 بلغت 08ر5 مليار يورو.

ويرجع سبب زيادة عائدات مزاد العام الحالي إلى أن عدد الشركات المشاركة فيه كان أربع شركات وليس ثلاث فقط كما كان في .2015

ومن المنتظر أن تستخدم الحكومة الاتحادية حصيلة المزاد في دعم الرقمنة.

وكانت "دويتشه تيليكوم" صاحبة أكبر مساهمة في حصيلة مزاد العام الحالي بنحو 17ر2 مليار يورو تلتها "فودافون" بـ88ر1 مليار يورو ثم "تليفونيكا" بـ42ر1 مليار يورو وأخيرا "دريليش" بـ07ر1 مليار يورو، وهذه الأخيرة ليس لها حتى الآن شبكة في ألمانيا وإنما هي تستخدم هوائيات الشركات المنافسة.

وجرى المزاد على حزم ترددات في نطاق 2 جيجا هرتز وحزم ترددات نطاق 6ر3 جيجاهرتز، وكانت أسعار ترددات النوع الأول أكثر ارتفاعا بشكل واضح نظرا لأن مدى وصولها أبعد ولن يمكن استخدام مثل هذه الحزم قبل 2021 أو حتى ما بعد ذلك.

