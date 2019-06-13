الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية العشرية في حدود المتوسط

في ثاني أيام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل هذا الأسبوع، باعت وزارة الخزانة اليوم الأربعاء سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 24 مليار دولار، حيث جاء الطلب في حدود المتوسط، وذلك بعد بيع سندات من فئة الثلاث سنوات أمس بقيمة 38 مليار دولار.

وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 130ر2% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 49ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 10 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 27 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 479ر2% ومعدل التغطية 17ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة السبع سنوات 46ر2 مرة.

ومن المقرر أن تبيع وزارة الخزانة غدا الخميس سندات مدتها 30 عاما بقيمة 16 مليار دولار.

