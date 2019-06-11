لا اتفاق تجاريا بين الولايات المتحدة والصين خلال قمة العشرين

قال وزير التجارة الأميركي مارك ويلبور روس الثلاثاء إن الولايات المتحدة والصين لن تعلنا اتفاقا تجاريا خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في أواخر حزيران/يونيو في اليابان، بينما يعتزم دونالد ترامب إثارة الموضوع مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلالها.

وأعلن ويلبور روس على قناة "سي أن بي سي" أن "قمة العشرين ليست المكان الذي نعقد فيه اتفاقاً تجارياً نهائياً"، مشدداً في الوقت نفسه على احتمال التوصل إلى "شكل من أشكال الاتفاق حول سبل المضي قدماً". وأصرّ على أن ذلك "لن يكون بالتأكيد اتفاقاً نهائياً".

وأكد الوزير أنه رغم أن هذا الصراع قد يتخذ شكل "حرب ساخنة"، لكنه سينتهي بحلّ تفاوضي.

وتابع "الأسواق متوترة أكثر من اللازم أو مسترخية أكثر من اللازم"، مضيفاً أن "الناس انفعلوا بشكل هستيري" عندما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من المكسيك.

وقال "أخيراً، توصلنا إلى حلّ لأزمة (المهاجرين غير الشرعيين) على الحدود لا يتضمن فرض رسوم جمركية". ودعا بالإضافة إلى ذلك إلى "استخلاص الدروس من هذه الأزمة" و"الحكم على هذه الإدارة من النتائج".

من جهته، كرر ترامب أن المستهلكين الأميركيين غير متضررين من حرب الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن.

وكتب في تغريدة أن الحكومة الصينية "تخفض قيمة عملتها وتدعم الشركات من أجل التخفيف من آثار الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 25%" على ما يساوي 250 مليار دولار من الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن عودة التوتر بين الصين والولايات المتحدة من شأنه التأثير على نمو الاقتصاد الأميركي مع تأكيده أنه حتى الآن تبدو الآثار على المستهلكين محدودة.

وهدد ترامب الاثنين أيضاً بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم يجرِ اللقاء المقرر بينه وبين الرئيس الصيني في أوساكا في اليابان خلال قمة مجموعة العشرين.

