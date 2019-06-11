«نبتكر لنتميز» .. مسابقة تسهم في إدارة مخلفات تحلية المياه

أطلقت شركة البحر الأحمر للتطوير، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، مسابقة "نبتكر لنتميز" الدولية، التي تتحدى الأكاديميين والعلماء والمهندسين وقطاع صناعة المياه، للتوصل إلى حلول مبتكرة لإدارة تصريف مخلفات المحلول الملحي الناتج عن تحلية المياه، في محاولة لمواجهة واحدة من التحديات البيئية الكبرى التي تؤثر في المنطقة والعالم.

ويشرف على المسابقة خبراء مركز تحلية وإعادة استخدام المياه في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، الذين سيتولون أيضا مسؤولية تقييم المشاركات، وإنشاء موقع إلكتروني، يمكن فيه للمتقدمين التعرف أكثر على المبادرة وتقديم مقترحاتهم.

وقال جون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: "تعد تحلية المياه تقنية استثنائية وفرت مياه الشرب للملايين من سكان العالم، وساعدت على تقدم المناطق التي كانت جافة في السابق. ومع ذلك، فإن نفايات تحلية المياه هي محلول ملحي، لا يتوافر لها حل مناسب للتقليل من أثرها في البيئة. ومن هذا المنطلق، فإن الشركة تعهدت بالمساعدة على إيجاد حلول تقنية للمشكلات البيئية".