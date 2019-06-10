إحياء خطة اندماج رينو وفيات كرايسلر ربما يتوقف على خفض الحصة في نيسان

أفادت مصادر مطلعة أن شركتي صناعة السيارات رينو الفرنسية وفيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية تبحثان سبلا لإحياء خطة اندماج منهارة بينهما، وضمان موافقة نيسان موتور اليابانية الشريك المتحالف مع شركة صناعة السيارات الفرنسية.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن نيسان بصدد حث رينو على إجراء خفض كبير في حصتها فيها البالغة 43.4 في المئة، مقابل دعم خطة اندماجها مع فيات كرايسلر.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الجهود المبذولة لإحياء الصفقة المعقدة المحفوفة بمخاطر سياسية ستتمكن من النجاح أم لا.

وقام رئيس مجلس إدارة فيات كرايسلر جون الكان فجأة بسحب عرض الاندماج في صفقة بقيمة 35 مليار دولار في الساعات الأولى من يوم السادس من يونيو حزيران، بعدما أوقفت الحكومة الفرنسية، وهي أكبر مساهم في رينو، تصويتا لمجلس إدارة الشركة وطلبت مزيدا من الوقت للفوز بدعم نيسان، التي قال ممثلوها إنهم سيمتنعون عن التصويت.

وحرم الفشل، الذي عزته رينو وفيات كرايسلر بشكل مباشر لتدخل الحكومة الفرنسية، الشركتين من فرصة لخلق ثالث أكبر شركة صناعة سيارات في العالم، حيث كان الأثر الإيجابي الناجم عن الصفقة سيبلغ خمسة مليارات يورو (5.6 مليار دولار) سنويا.