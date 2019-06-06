الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم بتأثير مراهنة المستثمرين على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بعد بيانات ضعيفة لوظائف القطاع الخاص وبفعل تفاؤل بأن تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك إلى اتفاق للحيلولة دون فرض رسوم جمركية على البضائع المكسيكية. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 207.19 نقطة بما يعادل 0.82 % ليصل إلى 25539.37 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 22.86 نقطة أو 0.82 % مسجلا 2826.13 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 48.36 نقطة أو 0.64 % إلى 7575.48 نقطة.