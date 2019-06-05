سامسونج تخفض عدد موظفيها في مصنع للهواتف الذكية في الصين

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأربعاء أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية بصدد خفض عدد موظفيها بآخر مصنع لها للهواتف الذكية في الصين.

وأضافت الوكالة التي نقلت عن تقارير محلية أن ذلك القرار يأتي وسط تباطؤ المبيعات وازدياد المنافسة.

وأشارت إلى أن عملية تسريح العمال تُنفذ على أساس طوعي، لكن لم يتم الكشف عن عدد العاملين الذين سيتم تسريحهم.