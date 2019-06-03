فيلم "جودزيلا:كينج أوف ذا مونسترز" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدر فيلم الحركة والمغامرة والفانتازيا "جودزيلا:كينج أوف ذا مونسترز" أو (جودزيلا: ملك الوحوش) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية هذا الأسبوع، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم، كين واتانابي وسالي هوكينز وبرادلي ويتفورد وزانج زيي، إيرادات بلغت 49.025 مليون دولار.

وتراجع للمركز الثاني فيلم المغامرة والفانتازيا والكوميديا "علاء الدين"، والذي يشارك في بطولته ويل سميث ومينا مسعود وناعومي سكوت، محققا إيرادات بلغت 42.33 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم السيرة الذاتية والدراما والموسيقى "روكيت مان" أو (الرجل الصاروخ) والذي يشارك في بطولته تارون إيجرتون وستيفن ماكينتوش وجيمي بيل، محققا إيرادات بلغت 25 مليون دولار.

وحل في المركز الرابع فيلم الرعب والإثارة (ما )، والذي يشارك في بطولته أوكتافيا سبنسر وجوليت لويس و ديانا سيلفرز، محققا إيرادات بلغت 18.26 مليون دولار.

واحتل المركز الخامس الجزء الثالث من سلسلة أفلام الإثارة والجريمة "جون ويك"، والذي يحمل عنوان "جون ويك :3 بارابيلوم" الذي يشارك في بطولته كيانو ريفز وهالي بيري وهيرويوكي سانادا ولورنس فيشبورن، محققا إيرادات بلغت 11.1 مليون دولار.