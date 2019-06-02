"المحاسبين": 200 مكتب وشركة محاسبة ومراجعة مرخصة

كشف لـ"الاقتصادية" أحمد المغامس، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن عدد مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة العاملة في السوق السعودية بلغ أكثر من 200 مكتب وشركة محاسبة ومراجعة.

وأكد أن نسبة التوطين في تلك المكاتب والشركات بلغت نحو 30 في المائة، لافتا إلى أن هناك تعاونا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين نحو أكثر من 2000 مواطن ومواطنة في سوق العمل خلال 2019، تمهيدا لتوطين نحو 20 ألف وظيفة حتى عام 2022.

وأوضح أن دور هيئة المحاسبين في توطين الوظائف يقتصر على تدريب وتأهيل المحاسبين لتمكينهم من العمل، في حين تعمل الوزارة على توطينهم بعد حصولهم على التدريب والتأهيل من قبل الهيئة.

يذكر أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وقعت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مذكرة تعاون تهدف إلى توطين 20 ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو تماشيا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني و"رؤية المملكة 2030".

وتأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقا من تكامل الجهود وتضافرها، لتحفيز التوطين للقطاع المحاسبي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاسبة.

ومن أبرز ما تضمنته المذكرة قيام وزارة العمل والتنمية برصد مؤشرات الانكشاف المهني لهذه الوظائف وإصدار التشريعات والأنظمة، التي تسهم في تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة ومراقبة تنفيذها، فيما تقوم هيئة المحاسبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع القوانين والأنظمة المتعلقة بإصدار التراخيص للمحاسبين.