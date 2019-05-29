الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 8413 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 137.02 نقطة ليقفل عند مستوى 8413.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق، وأكسا التعاونية، والأسماك، والعبداللطيف، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، وكهرباء السعودية، وساب، والسعودي الفرنسي، ودلة الصحية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.52% و 7.53% . فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيان السعودية، ودار الأركان، والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، والاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 20.12 نقطة ليقفل عند مستوى 3435.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 44 ألف سهم تقاسمتها 85 صفقة.
أسواق الأسهم- السعودية
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