قال اتحاد النقل الجوي الدولي اليوم إنه من غير المرجح عودة طائرة بوينج ماكس 737 للخدمة خلال الأشهر المقبلة. وكان عدد من دول العالم قد علق استخدام الطائرة الأكثر مبيعا لدى شركة بوينج عقب وقوع حادثين للطائرة في إندونيسيا وإثيوبيا. وذكرت "بلومبرج" أن ألكسندر دي جونياك المدير التنفيذي لاتحاد النقل الجوي قال اليوم إنه أمام الطائرة ماكس 737 ما لايقل عن 10 إلى 12 أسبوعا للعودة للخدمة. وأضاف "نحن نعد لعقد اجتماع بين الجهات المنظمة والشركة المصنعة للطائرة والجهات المشغلة لتقييم الموقف .. لكن أمر عودة الطائرة للعمل ليس في أيدينا إنما في أيدي الجهات المنظمة". ويشار إلى أن اتحاد النقل الجوي يمثل نحو 290 شركة طيران أي أكثر من 80% من إجمالي حركة الطيران كما أنه يعقد اجتماعه السنوي في سول خلال الأيام المقبل. وكانت إندونيسيا أحد أكبر أسواق الطائرة بوينج ماكس 737 قد أشارت إلى أنها ربما لن تستخدم الطائرة حتى العام المقبل.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- عالمية
- النقل الجوي الدولي : غير مرجح عودة طائرة بوينج ماكس 737 للخدمة قريبا
أخبار اقتصادية- عالمية
- سوق الهواتف المحمولة.. ضغوط أمريكية- أوروبية لتطويق طموحات «هواوي»
- محللون: إيران تعيش عزلة في «أوبك» بعد خروج قطر وانهيار الإنتاج الفنزويلي
- الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري وانخفاض التضخم
- الطاقة الإنتاجية الفائضة لصناعة السيارات الصينية تربك الأسواق وتزيد مخاوف الإغراق
- أوروبا: التعامل مع «هواوي» مخيف.. واليابان توقف شراء منتجاتها
- سعر الدولار يسجل أكبر تراجع له في سوق الصرافة المصرية
- «نوفارتس» تنتج أغلى دواء في العالم.. الجرعة الواحدة بـ2.1 مليون دولار
- رواتب خيالية لمديري أكبر 100 شركة سويسرية.. 1.6 مليار دولار في عام
- الليرة التركية تهوي 6.8 %.. وتكلفة التأمين على الديون تقفز لأعلى مستوى في 4 أشهر
- إفلاس سلسلة مطاعم الطاهي الشهير جيمي أوليفر
أضف تعليق