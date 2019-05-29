سيولة متداولة بـ 21 مليار ريال في فترة المزاد نفذت عبر 18 ألف صفقة

شهدت فترة مزاد الأسهم السعودية في جلسة أمس نشاطا غير مسبوق، بعدما تم تمديد فترة المزاد إلى 20 دقيقة، وذلك لتهيئة السوق لدخول السيولة الأجنبية بعد انضمام السوق إلى مؤشر MSCI، حيث بلغت السيولة المتداولة في فترة المزاد 21 مليار ريال هي قيمة تداولات 509 ملايين سهم تمت من خلال 18 ألف صفقة.
وكان أعلى سهم شهد تداولا خلال الفترة "الراجحي" بقيمة 2.9 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 2.8 مليار ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بقيمة 1.4 مليار ريال. بينما الأعلى ارتفاعا "زين السعودية" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 10.74 ريال، يليه "أسمنت اليمامة" بنسبة 6.9 في المائة ليغلق عند 16.90 ريال، وحل ثالثا "الحمادي" بنسبة 6.9 في المائة ليغلق عند 23.42 ريال. وكان الأعلى تراجعا "أسمنت السعودية" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 65.40 ريال، يليه "العربي الوطني" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 24.24 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 66 ريالا.
وتداولات أمس من الممكن أن تتكرر في آب (أغسطس) المقبل عند تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام، حيث كانت المرحلة الأولى تمثل 50 في المائة من الوزن في المؤشر.
يذكر أن سوق الأسهم السعودية "تداول" شهدت أمس، تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق، تزامنا مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة.
وكانت "تداول" قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة بدلا من عشر دقائق، مشيرة إلى أنه سيتم تمديد فترة التداول على سعر الإغلاق إلى 20 دقيقة كذلك بدلا من عشر دقائق. وعليه فقد بدأت فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساء وانتهت الساعة 3:20 مساء، وبدأت فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساء وانتهت الساعة 3:40 مساء، وذلك خلال جلسة أمس فقط.
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