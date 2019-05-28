أعلن البنك السعودي للاستثمار عن إتمام صفقة شراء كامل حصة المساهم شركة بنك ميزوهو المحدودة في البنك السعودي للاستثمار والبالغة 18,749,860 سهم والتي تمثل 2.50% من رأس مال البنك السعودي للاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 253,123,110 ريال سعودي أي بسعر 13.50 ريال للسهم الواحد حسب موافقة الجمعية العامة الغير عادية والتي انعقدت بتاريخ 21 رجب 1440هـ الموافق 28 مارس 2019م وقد قام البنك بتسجيلها كأسهم خزينة.
- "السعودي للإستثمار": شراء حصة "بنك ميزوهو" بـ 253 مليون ريال.. تمثل 2.50% من رأسمال السعودي للاستثمار
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- "السعودي للإستثمار": شراء حصة "بنك ميزوهو" بـ 253 مليون ريال.. تمثل 2.50% من رأسمال السعودي للاستثمار
أخبار الشركات- محلية
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