هيئة السوق تغرم "بحر العرب" و"العقارية السعودية" لمخالفة قواعد طرح الأوراق المالية

​أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال، على شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات لمخالفتها الفقرة (د) من المادة الرابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم إفصاح الشركة عن قوائمها المالية السنوية للفترة المنتهية في 2018/12/31م خلال الفترة النظامية المحددة، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 2019/04/28م.

كما أعلنت ​​هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (20,000​) عشرون ألف ريال، على الشركة العقارية السعودية لمخالفتها الفقرة (د) من المادة الرابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ وذلك لعدم إفصاح الشركة عن قوائمها المالية السنوية للفترة المنتهية في 2018/12/31م خلال الفترة النظامية المحددة، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 2019/04/16م. ​

