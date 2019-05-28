"الأسهم السعودية" تنضم لمورجان ستانلي غدا و 21.25 مليار تداولات مزاد اليوم

تنضم 30 شركة من سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة لمورجان ستانلي (MSCI) كمرحلة أولى تمثل 50 في المائة من السوق، وذلك إعتبارا من غدا الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري، وذلك حسب إغلاقات الأسهم اليوم الثلاثاء.

وتُعد ترقية الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي هي الأهم على الإطلاق بين مؤشرات الأسواق الناشئة الأخرى مثل فوتسي وستاندرد أند بورز. ووفقا لاعلان "مورجان ستانلي"، سيبلغ وزن هذه الشركات الإجمالي 1.42 في المائة من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وستكون المرحلة الثانية في 29 اغسطس من العام الجاري.

وأغلق السوق السعودي بتداولات بلغت 28.7 مليار ريال بعد فترة المزاد مقارنة بتداولات عند 7.5 مليار قد اغلق عليها السوق وبذلك فان فترة المزاد قد تم تداول نحو 21.25 مليار ريال. فيما اغلق السوق السعودي على مكاسب بلغت 168 نقطة عند مستويات 8550 نقطة، فيما بلغ حجم التداول عند 714 مليون سهم.

وكانت "تداول" قد اعلنت مد فترة المزاد إلى 20 دقيقة اليوم وذلك مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة، وتنفيذ صفقات الشراء والبيع بنسبة 50 في المائة من قيمة السوق السعودي في مؤشر "MSCI".