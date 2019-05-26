"المواساة للخدمات الطبية ": "لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية" ترفض طلبات 3 مساهمين ضد الشركة

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية عن استلامها مساء الخميس الماضي قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بشأن الدعوى المقامة ضد الشركة من قبل ثلاثة من المساهمين. وقالت الشركة أن القرار تضمن إلغاء قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 2276 / ل / د1 /2018 لعام 1439هـ، ورفض طلبات المدعيات.

وسبق رفض توكيلات المدعين من قبل لجنة فرز التوكيلات بالشركة أثناء انعقاد الجمعية المشار إليها لعدم احتواء التوكيلات الصادرة من المدعيات للضوابط الإجرائية بما يتوافق مع المادة 49 من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.