مخاوف التجارة تدفع "وول ستريت" للهبوط.. أسهم التكنولوجيا في مقدمة الخاسرين

أغلقت الأسهم الأمريكية على هبوط حاد اليوم الخميس مع اقبال المستثمرين على البيع في معظم القطاعات، وقادت أسهم التكنولوجيا والطاقة الانخفاضات بسبب مخاوف من أن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين قد تعرقل النمو الاقتصادي العالمي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 286.21 نقطة، أو 1.11%، إلى 25490.40 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 34.03 نقطة، أو 1.19 بالمئة، ليغلق عند 2822.24 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 122.56 نقطة، أو 1.58%، إلى7628.28 نقطة.