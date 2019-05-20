التكنولوجيا تهبط بالأسهم الأمريكية مع بدء التداولات

تراجع المؤشر ناسداك المجمع أكثر من واحد بالمئة عند الفتح اليوم الاثنين، متأثرا بالمخاوف من تأثير الحملة الأمريكية ضد هواوي تكنولوجيز الصينية على شركات التكنولوجيا الرئيسية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 108.69 نقطة بما يعادل 0.42 بالمئة ليفتح عند 25655.31 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 17.59 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 2841.94 نقطة، وهبط ناسداك 102.22 نقطة أو 1.31 بالمئة إلى 7714.06 نقطة.