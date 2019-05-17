الين يصعد مع تعثر اليورو واليوان بفعل الانتخابات الأوروبية والتجارة

ارتفع الين الياباني اليوم الجمعة، مستقطبا المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن بفعل استمرار المخاوف بشأن توترات التجارة وانتخابات البرلمان الأوروبي الوشيكة.

وتحركات العملة ردا على الإجراءات العدائية على صعيد التجارة بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة كانت محدودة لكن المتعاملين اشتروا الين باعتباره ملاذا آمنا في أوقات التوتر بسبب وضع اليابان كأكبر دائن في العالم.

واستقر اليورو عند 1.1178 دولار بعد أن انخفض إلى 1.1166 دولار أثناء الليل، وهو أدنى مستوياته منذ السادس من مايو أيار. وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

في غضون ذلك، يستفيد الدولار أيضا من الطلب عليه باعتباره عملة ملاذ آمن حتى في الوقت الذي تظل فيه الولايات المتحدة والصين منخرطتان في نزاع تجاري.

وتعزز الدولار أمس الخميس بفضل بيانات أظهرت زيادة نشاط بناء المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل نيسان.

واليوم، استقرت العملة الأمريكية قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملات المناظرة مدعومة ببيانات قوية وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، دون تغير يذكر عند 97.802 بعد أن بلغ 97.882 أمس الخميس وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من مايو أيار.

وتراجع اليوان الصيني إلى 6.9450 مقابل الدولار وهو أضعف مستوياته منذ 30 نوفمبر تشرين الثاني.

وواصل الدولار الأسترالي الخسائر التي تكبدها أثناء الليل ونزل لأدنى مستوى في أربع شهور ونصف الشهر عند 0.6883 دولار أمريكي.