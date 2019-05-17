مختصون: «الإقامة المميزة» رافد جديد لجذب الاستثمارات

أكد مختصون، أن نظام الإقامة المميزة يعد رافدا اقتصاديا جديدا لمساهمته في زيادة الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد، وتخفيض التحويلات الأجنبية، والقضاء على التستر التجاري، وهجرة الأموال.

وأوضحوا لـ "الاقتصادية"، أن تطبيق النظام الجديد سيسهم في تخفيض تحويلات الأجانب إلى الخارج، كما سيعمل على تنويع الاقتصاد السعودي، وسيساعد في القضاء على التستر التجاري.

من جانبه، قال عبدالمنعم عداس المحلل الاقتصادي، إن نظام الإقامة المميزة، يمنح المقيمين مزايا منها الإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار، وامتلاك وسائل النقل، ومزيد من حرية مثل حرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا وممارسة الأعمال التجارية.

وأشار عداس إلى أن مشروع الإقامة المميزة ينقسم إلى قسمين إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة تخول حاملها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط معينة، حيث يمنح النظام الجديد للمقيم مزايا الإقامة مع أسرته وإصدار أذون زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار، وامتلاك وسائل النقل، ويمنح المقيم حرية الخروج من المملكة والعودة إليها من دون إذن مسبق، وإمكانية مزاولة الأنشطة التجارية.

من ناحيته، أوضح مازن السديري المحلل الاقتصادي، أن من أهم مزايا سيقدمها نظام الإقامة المميزة والـ "جرين كارد"، تعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة مشكلات اقتصادية مؤثرة كالتستر، وتهريب الأموال خارج البلاد، ونمو مزيد من الاستثمارات، وتوطين العوائد المالية، وطرح المشاريع التنموية وارتفاع حجم الفرص الضخمة، ويقضي على مشكلة التستر التجاري، ويقلل من هجرة الأموال وعدم توطينها، كما يسمح بالتملك والتنقل، وسيعمل المستثمرون على تسجيل شركاتهم ومشاريعهم التجارية وهو ما سيقضي على التستر التجاري.

وأفاد السديري بأن النظام سيعمل على تعزيز التنافسية وجذب المستثمرين، وستنعكس آثاره الإيجابية على عدة نشاطات اقتصادية، ما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة.

بدوره، قال محمد الغامدي المحلل الاقتصادي، إن النظام يعمل على استقطاب كبار المستثمرين، خاصة مع القدرة على امتلاك العقار وإلغاء نظام الكفيل ويمنح المقيمين مزايا خاصة. وبين أن أهم الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على الإقامة المميزة هي وجود جواز سفر ساري المفعول وملاءة مادية للمتقدم، ولا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاما ويكون حاصلا على إقامة نظامية في المملكة إذا تقدم بالطلب من داخلها ويمتلك سجلا جنائيا نظيفا، وتقريرا صحيا يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.