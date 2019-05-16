بيع لوحة لمونيه بسعر قياسي يفوق 110 ملايين دولار في مزاد

بيعت لوحة من سلسلة "المطاحن" للرسام الفرنسي كلود مونيه الثلاثاء في نيويورك في مقابل 110.7 ملايين دولار خلال مزاد نظمته دار "سوذبيز". وهذا سعر قياسي لأعمال هذا الفنان في المزادات كما أنه من أعلى 10 مبالغ تسجل على الإطلاق في المزادات على الأعمال الفنية. ويشمل هذا السعر العمولة والمصاريف. وهذه أول مرة تجتاز فيها لوحة انطباعية عتبة 100 مليون دولار الرمزية. هذه اللوحة وهي بطول 92 سنتيمترا وعرض 72 هي من سلسلة لوحات رسمها مونيه خلال شتاء 1890 - 1891 في منزله في جيفرني بمنطقة نورماندي الفرنسية. وبيعت لوحة ثانية من سلسلة "المطاحن" في نوفمبر 2016 في مزاد لدار "كريستيز" في نيويورك في مقابل 81.4 مليون دولار. وكما اللوحة السابقة يمثل العمل الذي بيع الثلاثاء مطحنة للعلف خلال الشفق.

وقال المسؤول عن مزادات المساء في الفن الانطباعي والمعاصر جوليان دوز لوكالة فرانس برس خلال تقديم المزاد "نظن وأعتقد أن الناس الذين سيعاينون العمل سيتفقون على أنه نموذج أجمل" من اللوحة التي بيعت في 2016 من السلسلة عينها. وأضاف "حتى عندما تقفون على مسافة 10 أمتار المنظر رائع" و"لا يمكنكم أن تشيحوا نظركم" عن اللوحة. ومالك اللوحة الذي عرضها للبيع في مزاد، وهو هاوي جمع لم تكشف هويته كان قد حازها في 1986 خلال مزاد لدار "كريستيز" في نيويورك في مقابل 2.5 مليون دولار فقط. وهو أبلغ دار "سوذبيز" أن ريع المزاد سيعود بجزء منه إلى الأعمال الخيرية. والسعر القياسي السابق لأعمال كلود مونيه في المزادات يعود إلى مايو 2018 في مزاد لدار "كريستيز" في نيويورك بيعت خلاله لوحة بسعر 84.6 مليون دولار.