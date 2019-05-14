بضغط جميع القطاعات .. الأسهم السعودية تفقد 308 نقاط في أسوأ جلسة خلال 7 أشهر

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثامنة على التوالي في أطول سلسلة تراجع منذ تموز (يوليو) 2016 لتغلق عند 8366 نقطة فاقدة 308 نقاط بنسبة 3.55 في المائة وهي أسوأ جلسة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وتراجعت القيمة السوقية بنحو 77 مليار ريال لتصل إلى 1.96 تريليون ريال. بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" 48 نقطة بنسبة 3.78 في المائة ليغلق عند 1239 نقطة. وجاء الضغط من كل القطاعات تقريبا بقيادة قطاع المصارف.

تزايد وتيرة التراجع مع ارتفاع في حجم التداول يظهر نوعا من المخاوف، حيث التراجعات شبه جماعية وهبطت تسعة أسهم بالنسبة القصوى، وتلك التراجعات زادت عدد الشركات التي تتداول دون قيمتها الدفترية إلى 58 شركة وأصبحت أربعة قطاعات تتداول دون قيمتها الدفترية، ونحو 60 شركة تتداول بمكرر ربحية أقل من مكرر ربحية السوق ونحو 34 شركة تتداول بمكرر ربحية أقل من 15 مرة.

من ناحية فنية السوق تشبع بيعاً، ما يجعل المستويات الحالية من الصعب الاستقرار دونها لفترة طويلة خاصة في ظل قرب الانضمام الفعلي لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. وعند استقرار معنويات المتعاملين والعودة للأساسيات تعوض السوق جزءا من الخسائر.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8674 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8366 نقطة فاقدا 3.55 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق فاقدا 308 نقاط. وارتفعت السيولة 95 في المائة بنحو 2.6 مليار ريال لتصل إلى 5.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 43 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 65 في المائة بنحو 73 ألف سهم متداول لتصل إلى 184 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.34 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 33 في المائة بنحو 30 ألف صفقة لتصل إلى 122 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت جميع القطاعات ماعدا "المرافق العامة" بنسبة 0.21 في المائة. وتصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 5.6 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 5 في المائة وحل ثالثا "النقل" بنسبة 4.2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 40 في المائة بتداولات 2.1 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 7 في المائة بتداولات 365 مليون ريال.



أداء الأسهم

تراجعت تسعة أسهم بالنسبة القصوى تصدرهم "اتحاد الخليج" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 10.98 ريال، يليه "تشب" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 21.96 ريال، وحل ثالثا مسك" بنسبة 9.97 في المائة ليغلق عند 8.76 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "صناعة الورق" بالنسبة القصوى ليغلق عند 10.18 ريال، يليه "جاكو" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 10.50 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 1.74 في المائة ليغلق عند 64.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 755 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 331 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية