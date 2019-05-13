"وول ستريت" تغلق منخفضة مع اشتداد الحرب التجارية

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين، بعدما تحدت الصين واشنطن بإعلانها عن رسوم انتقامية، في أحدث تطورات النزاع التجاري المتصاعد بين البلدين، مما دفع المستثمرين إلى النزوح عن الأسهم والإقبال على الأصول الأقل مخاطرة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 617.38 نقطة أو 2.38 بالمئة إلى 25324.99 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 69.52 نقطة أو 2.41 بالمئة إلى 2811.88 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 269.92 نقطة أو 3.41 بالمئة إلى 7647.02 نقطة.

