شركة إير فرانس تشطب 465 وظيفة تتعلق بالخطوط الداخلية

أعلنت شركة إير فرانس للخطوط الجوية اليوم الاثنين أنها تعتزم شطب 465 وظيفة في إطار مساعيها لمواجهة الخسائر في خطوطها الداخلية.

وقالت الشركة إنها تواجه منافسة شرسة من شبكة "تي.جي.في" الفرنسية المتوسعة للقطارات فائقة السرعة ومن شركات الطيران منخفض التكلفة.

وتحافظ إير فرانس على حصة تبلغ 65% من السوق الداخلية ، ولكن لم يتسن منع تراجع العائد أو تقليل تكاليف القطاع فيما يتعلق برحلات معينة ،وفقا للشركة.

وسجلت شبكة الرحلات الداخلية لإير فرانس خسائر بلغت 189 مليون يورو (212 مليون دولار) عام 2018، كما خسرت إجمالي 717 مليون يورو منذ عام 2013 ، حسبما أفادت الشركة في بيان عقب اجتماع لمجلس الأعمال اليوم الاثنين.

ويأخذ شطب الوظائف شكل المغادرة الطواعية، مع إجراء مشاورات مع النقابات العمالية.