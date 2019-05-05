"الإسكان التنموي" يوقع اتفاقية لبناء 1289 وحدة سكنية في عسير

وقعت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي اتفاقية بناء مع تحالف استرا و EITCGG لتشييد عدد من الوحدات السكنية في عسير بهدف توفير المزيد من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي وفق احتياج مناطق المملكة وذلك بحضور ماجد الحقيل وزير الاسكان. وأوضح البرنامج في بيان اليوم بأنه استمرارا لسلسلة اتفاقيات بناء الوحدات السكنية في عدد من مدن ومحافظات مناطق المملكة فإن الاتفاقية التي وقعها البرنامج ستعمل على توفير 1289 وحدة سكنية في عسير حيث سيتم بناء 200 وحدة سكنية في أبها و 123 وحدة سكنية في بارق و 173 وحدة في بلقرن و 793 وحدة سكنية في بيشة. وتأتي هذه الاتفاقية استكمالا لاتفاقيات البناء السابقة في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والشرقية وحائل والموزعة على الزلفي وثادق وشقراء ورماح والخرج والدوادمي ورنية وخليص ورابغ وينبع والحناكية والنبهانية والأحساء والخفجي وحائل.

وفي إطار مراعاة الإسكان التنموي لطبيعة المناطق التي تسكنها الأسر والتي تختلف بين منطقة وأخرى فقد أطلق البرنامج خيار البناء كأحد الخيارات المتنوعة التي توفر مساكن ملائمة لاحتياج كل أسرة وطبيعة الموقع الذي تسكنه. إضافة إلى خيارات الشراء المباشر للوحدات السكنية من السوق ووحدات وزارة الإسكان الجاهزة والمتوفرة في مختلف مناطق المملكة. يذكر أن برنامج الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030 ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة فــي المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية ولضمان سرعة تلبية احتياجهم فقد تم إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 225 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها باختيار المسكن ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.