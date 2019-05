محبو الكوميديا على موعد مع «الغوريلا» و«الألغام» على مائدة الإفطار في رمضان

تتنافس ثلاثة برامج كوميدية مصرية على جذب الجمهور ونسب المشاهدة في رمضان المقبل، حيث يعيش سامح حسين الخيال، ويظهر رامز جلال وبصحبته غوريلا، وهاني رمزي يفجر الألغام، وفقا لـ"الألمانية".

ويظهر النجم الكوميدي سامح حسين في رمضان المقبل مع مجموعة من المواهب والنجوم الشباب من خلال برنامج "الدور على مين" الذي يعرض على قناة "تن" المصرية، حيث يقدمون مجموعة من الألعاب.

وقال سامح إن فكرة البرنامج تعتمد على الخيال والارتجال، حيث تتفجر الكوميديا من خلال مجموعة من الألعاب والمواقف المفاجئة، وغير المنطقية، التي يتم وضعها أمام النجوم الشباب ليجسدوها في مواقف تمثيلية أمام الجمهور في الاستديو.

وأضاف أنه في كل حلقة من حلقات البرنامج، سيكون الجمهور على موعد مع أربعة لاعبين ومواقف كوميدية جديدة، معبرا عن سعادته بالظهور للعام الثاني على التوالي في البرنامج الذي حقق نجاحا كبيرا العام الماضي، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور خاصة بعد التغييرات التي طرأت عليه، التي وصفها بـ "المفاجأة" هذا العام. ويعد "الدور على مين؟"هو النسخة العربية من البرنامج الكوميدي الأكثر مشاهدة في بريطانيا " Whose Line Is It Anyway"، الذي يقدم بـ 11 نسخة حول العالم، الذي احتفظ بصدارة التقييم لعشر سنوات متصلة، كأقوى برنامج كوميدي ساخر يعرض في أغلب القنوات المحلية، إذ حقق أكثر من 16 مليون مشاهدة.

ويطل الفنان رامز جلال في شهر رمضان المقبل على جمهوره من خلال برنامج "رامز في الشلال" وبصحبته غوريلا إذ ينفذ موقفا كوميديا على جزيرة في شرق آسيا دعا إليها النجوم، والبرنامج يعرض عبر شاشة "إم بي سي" مصر حسبما أفادت في بيان صحافي.

وتعتمد فكرة البرنامج، وفق البيان، على إيهام ضيف الحلقة بأنه يغرق على متن قارب في إحدى الجزر بإندونيسيا، ومعه شخص من فريق البرنامج، ويحاول الضحية السباحة إلى جزيرة قريبة لينجو بحياته، لكن بعد وصوله إلى الجزيرة يفاجأ بأن الجزيرة تغرق هي أيضا، ووسط كل ذلك الرعب تظهر له غوريلا ليزداد الموقف إثارة، وتكون الغوريلا هي رامز جلال.

وانتهى الفنان هاني رمزي من تصوير كل حلقات برنامج "هاني في الألغام" الذي يعرض عبر شاشة الحياة المصرية، فيما تشارك مقدمة البرامج الفنية بوسي شلبي النجم في تقديم البرنامج الذي تدور فكرته حول دعوة الضيوف لافتتاح منطقة أثرية في الواحات، في إطار أعمال تنشيط السياحة في مصر.

ويلتقي الضيف قبل أن يتوجه إلى المنطقة الأثرية، مع بوسي شلبي، لتجري معه حوارا سريعا في خيمة، وذلك قبل أن تصطحبه في سيارة إلى المنطقة المراد افتتاحها، وفجأة ينفد البنزين من السيارة في الصحراء، ليترجل سائقها منها، وينفجر فيه "لغم"، وسط حالة من الرعب المصحوب بالكوميديا.

ويندرج برنامج "هاني في الألغام" تحت نوعية برامج الكوميدية، وفق ما جاء في بيان رسمي للشركة المنتجة للبرنامج.