77 مليار متر مكعب إجمالي استهلاك الصين من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول

شهد استهلاك الصين من الغاز الطبيعي نموا مطردا خلال الربع الأول من العام الحالي، وسط جهود البلاد لمكافحة تلوث الهواء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت عن لجنة الدولة للإصلاح والتنمية الصينية قولها إن استهلاك الصين من الغاز الطبيعي ارتفع بواقع 11.6 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 77 مليار متر مكعب في الربع الأول. وبلغ إجمالي استهلاك الصين من الغاز الطبيعي 3ر280 مليار متر مكعب في عام 2018، ما شكل نموا قويا بنسبة 1ر18 بالمئة مقارنة مع العام الأسبق، وفقا لبيانات لجنة الدولة للإصلاح والتنمية.

وتعزز الصين الاستخدام الفعال والواسع النطاق للغاز الطبيعي في قطاعات تشمل الوقود الصناعي والطاقة المولدة من الغاز الطبيعي والنقل.

وبموجب خطة عمل كُشف النقاب عنها في عام 2018 وتستمر على مدار ثلاث سنوات للسيطرة على تلوث الهواء، فإن الصين ستعزز حصة الغاز الطبيعي في إجمالي استهلاكها من الطاقة لتصل إلى 10 بالمئة بحلول عام .2020