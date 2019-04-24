ناقش اجتماع مشترك لفرق العمل التابعة لمشروع سكة حديد دول المجلس "الفني والتشغيلي والتشريعي" في مسقط، عدة موضوعات متعلقة بتنفيذ وتشغيل المشروع، منها تحديث كراسة المتطلبات التشغيلية والتشريعية.
وذلك علاوة على تطورات دراسة حجم وحركة الركاب والبضائع لمشروع سكة الحديد، والمرحلة الثانية من دراسة إنشاء هيئة خليجية للسكك الحديدية وخطة العمل لاستكمال الملاحق الفنية الخاصة بالمشروع.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد استعرض ممثلو الدول الأعضاء ما تم إنجازه بشأن تنفيذ المشروع.
ويأتي استئناف فرق العمل الفنية لاجتماعاتها بناء على قرار اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بهذا الشأن.
- مباحثات خليجية لتحديث كراسة المتطلبات التشغيلية لمشروع سكة الحديد
- 95 ملیار دولار الخسائر الاقتصادیة العالمية جراء عدم ضمان سلامة الأغذیة سنويا
- «تصفية»: إحالة مساهمات متعثرة إلى «إسناد» بعد بدء أعماله قريبا
- أسعار الخام عند أعلى مستوياتها في 2019 مدفوعة بإلغاء الإعفاءات الأمريكية
- أعضاء «أوبك» الخليجيون قادرون على رفع الإنتاج إذا توافر الطلب
- معركة الرواتب في أكبر المصارف السويسرية تتصاعد بخلاف «إيثوس» و«يو بي إس»
- «بيتكوين» تواصل موجة الصعود مسجلة ذروة 6 أشهر
- اليونانيون يتجهون إلى وظائف القطاع الخاص مع تأثر «العام» بالأزمة الاقتصادية
- الدولار يرتفع مع انحسار تقلبات الأسعار في سوق الصرف
- مبيعات المنازل الأمريكية قرب أعلى مستوى في 18 شهرا مع انخفاض فائدة الرهون
أخبار اقتصادية- محلية
- بنك التنمية الاجتماعية يطلق تمويل جديد بـ 30 ألف ريال للمطلقات والأرامل
- الملك يوجه بإطلاق إسم "طريق الأمير محمد بن سلمان" على الطريق الرابط بين طريقي الملك خالد والجنادرية
- «الخدمة المدنية»: نعمل على 3 محاور لتمكين الموظفين الحكوميين
- الجدعان: لا تغيير في سياسة رسوم الوافدين.. ومراجعة أسعار البنزين في 2019
- وزارة العدل تطرح 276 وظيفة للرجال والنساء بالمرتبة الـ 8
- تنظيمات جديدة تسمح للقطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الدوري وتمنع الاحتكار
- "العمل": تمديد صلاحية تأشيرات العمل لسنتين بدون رسوم إضافية
- مؤسسة النقد تلغي ترخيص شركة عبدالعزيز الزامل وأولاده للصرافة
- "العمل": لن نتوقف عن التوطين.. نستهدف أنشطة المحاسبة وتقنية المعلومات والمحاماة
- وزير التعليم: صرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات الوزارة بشكل عاجل
أضف تعليق