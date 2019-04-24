مباحثات خليجية لتحديث كراسة المتطلبات التشغيلية لمشروع سكة الحديد

ناقش اجتماع مشترك لفرق العمل التابعة لمشروع سكة حديد دول المجلس "الفني والتشغيلي والتشريعي" في مسقط، عدة موضوعات متعلقة بتنفيذ وتشغيل المشروع، منها تحديث كراسة المتطلبات التشغيلية والتشريعية.

وذلك علاوة على تطورات دراسة حجم وحركة الركاب والبضائع لمشروع سكة الحديد، والمرحلة الثانية من دراسة إنشاء هيئة خليجية للسكك الحديدية وخطة العمل لاستكمال الملاحق الفنية الخاصة بالمشروع.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد استعرض ممثلو الدول الأعضاء ما تم إنجازه بشأن تنفيذ المشروع.

ويأتي استئناف فرق العمل الفنية لاجتماعاتها بناء على قرار اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بهذا الشأن.