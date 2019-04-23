ستاندرد آند بورز وناسداك يغلقان عند مستويات قياسية مرتفعة

سجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الأمريكيان مستويات إغلاق قياسية مرتفعة بعد موجة صعود واسعة النطاق اليوم الثلاثاء، مع صدور مجموعة من تقارير نتائج الأعمال التي تفوق التوقعات هدأت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 145.41 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 26656.46 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 25.69 نقطة أو 0.88 بالمئة إلى 2933.66 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 105.56 نقطة أو 1.32 بالمئة إلى 8120.82 نقطة.

