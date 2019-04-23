"نتفليكس" تبيع سندات قيمتها ملياري دولار

عادت شركة موقع بث الأفلام ومواد الترفيه عبر الإنترنت الأمريكية "نتفليكس" إلى الاقتراض من سوق السندات عالية المخاطر لتمويل توسعاتها، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة منافسة متزايدة من جانب المؤسسات الإعلامية العملاقة مثل "والت ديزني و"أيه.تي أند تي" و"آبل".

وبحسب بيان صادر عن "نتفليكس" اليوم، فإنها تبيع حاليا سندات قيمتها ملياري دولار في شريحتين مقومتين بالدولار واليورو. وتعتزم الشركة استخدام حصيلة هذا الطرح في تمويل أنشطتها العامة والتي قد تتضمن أيضا الاستثمار في إنتاج وتطوير محتوى جديد لبثه على الموقع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن مدة هذه السندات تبلغ 5ر10 سنة ولا يمكن إعادة بيعها، مشيرة إلى أن بنوك "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" و"جيه.بي مورجان تشيس" و"دويتشه بنك" و"ويلز فارجو" تتولى إدارة الطرح.

ومن المتوقع إعلان سعر العائد على السندات غدا الأربعاء.

كان موقع "نتفليكس" قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الحالي تحقيق مبيعات وأرباح قوية خلال الربع الأول من العام الحالي، لكنه يتوقع تباطؤ وتيرة نمو عدد المشتركين خلال العام الحالي بعد قراره زيادة أسعار الاشتراك في الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك وأوروبا.

وأشارت الشركة التي تدير الموقع في رسالة للمساهمين إلى أن الخسارة المتوقعة في أعداد المشتركين خلال الربع الثاني من العام الحالي هي "تأثير قصير المدى" يماثل مع حدث في الربع الأخير من العام الماضي في كندا.

وبحسب توقعات "نتفليكس" فإن عدد المشتركين الجدد المتوقع خلال الربع الثاني من العام الحالي سيتراجع إلى 5 ملايين مشترك مقابل 4ر5 مليون مشترك في الفترة نفسها من العام الماضي بما يعادل تراجعا بنسبة 8% سنويا. ويمتلك "نتفليكس" حوالي 149 مليون مشترك حتى نهاية مارس الماضي.