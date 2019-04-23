56 مليون ريال صافي أرباح "اسمنت القصيم " خلال الربع الأول من 2019

انخفض صافي أرباح شركة اسمنت القصيم خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 2% حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ نحو 56 مليون ريال مقارنة بصافي أرباح 57.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق وبلغت ربحية السهم 0.62 ريال.

وقالت الشركة بأن سبب الارتفاع يعود إلى ارتفاع المصروفات الأخرى ومصروف الزكاة، بالرغم من انخفاض متوسط تكلفة طن الاسمنت المباع وارتفاع قيمة المبيعات وارتفاع عوائد الاستثمارات.