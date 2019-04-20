ألمانيا تتصدر إنتاج الاتحاد الأوروبي من الشوكولاتة

على الرغم من استمتاع كل دول الاتحاد بتناول الشوكولاتة فإن عددا محدودا من الدول يهيمن على الإنتاج، ووفقا لوكالة الإحصائيات الأوروبية "يوروستات"، تصدرت ألمانيا دول الاتحاد، حيث تنتج 32 بالمئة أو حوالي 1.3 مليون طن من إجمالي الشوكولاتة التي ينتجها الاتحاد، تليها إيطاليا بنسبة 18 بالمئة أو 700 ألف طن، حسبما كشفت "يوروستات" مستندة إلى أرقام عام 2017 . وتنتج كل من فرنسا وهولندا 9 بالمئة أو 400 ألف طن ثم بريطانيا وتنتج 7 بالمئة أو 300 ألف طن. وتسهم بلجيكا وبولندا وإسبانيا معا بـ16 بالمئة من إنتاج الاتحاد الأوروبي.

وبهذه الأرقام، تنتج الدول الثماني أكثر من 90 بالمئة من الشوكولاتة في الاتحاد الأوروبي. في عام 2017، بلغ انتاج الاتحاد 4 ملايين طن بقيمة 18.3 مليار يورو (21 مليار دولار).