مخزونات الشركات الأمريكية تنمو 0.3% في فبراير

زادت مخزونات الشركات الأمريكية في فبراير شباط وكان تنامي المخزون في الشهر السابق أقوى قليلا من التقدير الأولي، مما ينبئ بأن الاستثمار في المخزونات قد يسهم في النمو الاقتصادي بالربع الأول من العام.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن مخزونات الشركات نمت 0.3 بالمئة في فبراير شباط. وعدًلت الوزارة بيانات يناير كانون الثاني بزيادة طفيفة لتُظهر ارتفاع المخزونات 0.9 بالمئة بدلا من 0.8 بالمئة في تقريرها السابق.

والمخزونات مكون رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي، وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة مخزونات الشركات 0.4 بالمئة في فبراير شباط.

وزادت مخزونات التجزئة 0.3 بالمئة في فبراير شباط بعد ارتفاعها 0.8 بالمئة في يناير كانون الثاني. ونمت مخزونات السيارات 0.3 بالمئة في فبراير شباط.

وارتفعت مخزونات التجزئة عدا السيارات، وهو المكون الداخل في حساب الناتج الإجمالي، 0.4 بالمئة في فبراير شباط بعد صعودها 0.7 بالمئة في الشهر السابق. ينبئ ذلك بأن استثمارات المخزون قد تسهم في ناتج الربع الأول.

ونمت مخزونات الجملة 0.2 بالمئة في فبراير شباط. وارتفعت المخزونات لدى المصنعين 0.3 بالمئة. كانت استثمارات المخزون ساهمت بمقدار 0.11 نقطة مئوية في نمو الربع الرابع البالغ 2.2 بالمئة على أساس سنوي.

وتراجعت مبيعات الشركات 0.1 بالمئة في فبراير شباط بعد ارتفاعها 0.3 بالمئة في يناير كانون الثاني. وتراجعت مبيعات التجزئة 0.3 بالمئة في فبراير شباط بينما زادت مبيعات الجملة 0.3 بالمئة ومبيعات المصنعين 0.4 بالمئة.

وبوتيرة مبيعات فبراير شباط، ستستغرق الشركات 1.39 شهر لتصريف معروضاتها، دون تغير عن يناير كانون الثاني. وزادت نسبة مخزون السيارات إلى مبيعاتها أكثر في فبراير شباط، مما يشير إلى تراكم غير مرغوب في السيارات قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في الإنتاج بمصانع التجميع.