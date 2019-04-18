أسهم أوروبا تتراجع مع ترقب بحذر بيانات عن الصناعات التحويلية

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا في التعاملات الصباحية اليوم مع ترقب المستثمرين بحذر بيانات عن الصناعات التحويلية لتقييم متانة اقتصادات منطقة اليورو. وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش مع انخفاض جميع مؤشرات الدول. وكانت بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع أصدرتها الصين أمس الأربعاء قد دفعت مؤشر المنطقة لتحقيق سادس مكاسبه اليومية على التوالي. وبلغ المؤشر ستوكس أعلى مستوياته في 8 أشهر هذا الأسبوع. وستغلق الأسواق الأوروبية غدا الجمعة ويوم الاثنين بمناسبة عيد القيامة.

وتراجع مؤشر قطاع السيارات بعد ارتفاع قوي في الجلسة السابقة بينما هبط مؤشر شركات الرعاية الصحية عقب عمليات بيع في الليلة الماضية لأسهم نظيرتها الأمريكية بسبب مخاوف تنظيمية. وكان سهم أوسرام من بين أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر ستوكس 600 بعدما قالت مجلة ألمانية إن مجموعتي الاستثمار المباشر باين كابيتال وكارلايل تفقدان الثقة في عرضهما لشراء مجموعة الإنارة. وهبط سهم كيرينج 5.8% وضغط بشدة على المؤشر كاك 40 الفرنسي ومؤشر قطاع التجزئة الأوروبي رغم تحقيق شركة السلع الفاخرة إيرادات تفوق التوقعات في الربع الأول. غير أن مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات حقق أعلى المكاسب بين القطاعات الأوروبية مدعوما بنتائج تفوق التوقعات لشركة نستله. وصعد سهم مجموعة الأغذية بعدما أبقت الشركة على توقعاتها للعام بأكمله بعد زخم قوي في الولايات المتحدة والصين.