أمريكا تسمح باقامة دعاوي قضائية تتعلق بعقارات مصادرة في كوبا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، أن بلاده سوف تسمح لمواطنيها بمقاضاة الشركات الأجنبية والأفراد الذين يستخدمون العقارات المصادرة في كوبا من جانب الحكومة في إطار جهود لزيادة الضغط على هافانا.

وقال بومبيو إن الإدارات الأمريكية السابقة علقت المادة "تايتل 3" من قانون هيلمز برتون لعام 1996 على أمل أن تشجع كوبا على السير في طريق تطبيق الديمقراطية ولكن هذا النهح فشل . وأضاف بومبيو في واشنطن: "يرى الديكتاتوريون الاسترضاء ضعفا وليس قوة"، مضيفا أن سلوك كوبا في نصف الكرة الغربي، وخصوصا دعمها للزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو، "يهدد بشكل مباشر مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال وزير الخارجية الأمريكية إن "أي شخص أو شركة لها أعمال تجارية في كوبا يجب أن ينتبه لهذا الإعلان".

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إنه لن تكون هناك استثناءات.

