الأسهم الأمريكية تستقر عند بداية تداولاتها بعد نتائج مخيبة "لجولدمان"

استقرت الأسهم الأمريكية عند بداية التداول اليوم الاثنين، إذ عوض انتعاش في أسهم الرعاية الصحية تراجع الأسهم المالية بفعل نتائج مخيبة للآمال من جولدمان ساكس.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 4.54 نقطة بما يعادل 0.02 بالمئة إلى 26407.76 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 0.91 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 2908.32 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 2.99 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 7987.16 نقطة عند بداية التداول.