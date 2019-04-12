ارتفاع أسهم 117 شركة منذ بداية 2019 .. أداء 40 منها أفضل من المؤشر العام

ارتفعت أسهم 117 شركة منذ بداية العام الجاري 2019 مقابل تراجع أسهم 55 شركة، في حين هناك شركتان موقوفتان عن التداول وهما "اتحاد عذيب" و"وفا للتأمين" السعودية الهندية للتأمين.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فراوحت نسب الارتفاع للشركات التي سجلت أسهمها ارتفاعات، بين 0.23 في المائة حتى 44.51 في المائة، فيما حققت 40 شركة أداء أفضل من المؤشر العام أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 16.1 في المائة.

وسجلت تسع شركات ارتفاعات فاقت نسبة 30 في المائة، وهم شركة "تشب" بنسبة 44.51 في المائة، تليها "الطيار" بنسبة 44.50 في المائة، ثم "اتحاد اتصالات" بنسبة 36.31 في المائة، و"التصنيع" بنسبة 34.14 في المائة، و"زين السعودية" بـ32.77 في المائة، و"وقت اللياقة" بـ32.48 في المائة، و"بدجت السعودية" بـ32.07 في المائة، و"أنابيب السعودية" بـ31.53 في المائة، و"بنك الرياض" بنسبة 30.17 في المائة.

فيما سجلت 19 شركة ارتفاعا راوحت نسبتها بين 20 في المائة وأقل من 30 في المائة، و28 شركة ما بين 10 في المائة وأقل من 20 في المائة، و61 شركة ما بين 0.23 في المائة وأقل من 10 في المائة.

أما الشركات المتراجعة والبالغ عددها 55 شركة، فراوحت نسبة التراجع بين 0.24 في المائة حتى 32.40 في المائة، منها شركة واحدة سجلت تراجعا فاقت نسبته الـ30 في المائة وهي شركة "عناية" بنسبة 32.4 في المائة.

كما سجلت شركات تراجعات راوحت نسبتها ما بين 10 في المائة حتى 25 في المائة، منها شركة "صناعة الورق" بنسبة 24.75 في المائة، وشركة "الأسماك" بـ19.67 في المائة، و"مجموعة السريع" بنسبة 18.65 في المائة، و"أنعام القابضة" بـ16.34 في المائة، و"صادرات" بنسبة 13.56 في المائة، و"أمانة للتأمين" بـ12.49 في المائة، و"الخضري" بنسبة 11.76 في المائة، و"البحري" بنسبة 11.68 في المائة، و"وفرة" بـ11.39 في المائة، و"الباحة" بنسبة 10.73 في المائة.

يذكر أن مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" سجل نموا نسبته 16.1 في المائة بأكثر من 1261 نقطة منذ بداية العام حتى إغلاق 11 أبريل 2019 الخميس الماضي، من 7826.73 نقطة إلى 9087.97 نقطة.



*وحدة التقارير الاقتصادية