230.7 مليار ريال القروض القائمة للمؤسسات الحكومية المتخصصة بنهاية 2018

بلغ إجمالي القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في السعودية بنهاية الربع الرابع من 2018، نحو 230.735 مليار ريال، مقارنة بـ 230.386 مليار ريال بنهاية الربع الثالث (الربع السابق)، مسجلة نموا نسبته 0.2 في المائة بما يعادل 349.2 مليون ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن قيمة قروض مؤسسات الإقراض المتخصصة سجلت أول ارتفاع لها في عامين، وذلك بعد أن تراجعت لمدة سبعة أرباع متتالية وتحديدا من الربع الأول 2017.

وبحسب البيانات الحديثة، تقسم مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى أربع جهات، هي صندوق التنمية الزراعية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية العقارية، وبنك التنمية الاجتماعية.

وعلى صعيد القروض القائمة لكل صندوق أو مصرف فقد تصدر "صندوق التنمية الصناعية السعودي" الصناديق السابقة من حيث نسبة النمو وهو الوحيد الذي نمت قروضه بنسبة 5.9 في المائة بما يعادل 2.398 مليار ريال.

ووصلت قروض صندوق التنمية الصناعية بنهاية الربع الرابع 2018 إلى 42.941 مليار ريال مقارنة بـ 40.542 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018.

ونمت قروض الصندوق الصناعي للربع الثاني على التوالي، حيث ارتفعت خلال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 6.4 في المائة بما يعادل 2.434 مليار ريال.

في المقابل، كان الأكثر تراجعا في قيمة القروض القائمة من حيث النسبة "بنك التنمية الاجتماعية" وذلك بـ 4.3 في المائة بما يعادل 1.199 مليار ريال لتبلغ قيمة قروضه بنهاية الربع الرابع من 2018 نحو 26.932 مليار ريال مقارنة بـ 28.131 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018.

تلاه "صندوق التنمية العقارية" الذي سجلت قروضه القائمة تراجعا نسبته 0.5 في المائة بما يعادل 818 مليون ريال وذلك خلال الربع الرابع 2018، حيث وصلت قيمة قروضه إلى 153.517 مليار ريال مقارنة بـ 154.335 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018.

وآخر الصناديق ومؤسسات الإقراض المتخصصة هو "صندوق التنمية الزراعية" الذي سجل تراجعا نسبته 0.4 في المائة خلال الربع الرابع 2018 بما يعادل 32 مليون ريال لتصل قيمة قروضه القائمة إلى 7.346 مليار ريال مقارنة بـ 7.378 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018.

وعلى صعيد آخر، استحوذ صندوق التنمية العقارية على أكبر نسبة من إجمالي قيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنسبة 66.5 في المائة مقابل 67 في المائة بنهاية الربع الثالث 2018.

تلاه "صندوق التنمية الصناعية السعودي" بنسبة 18.6 في المائة بنهاية الربع الرابع 2018 مقارنة بـ 17.6 في المائة بنهاية الربع الثالث 2018.

ثم "بنك التنمية الاجتماعية" بنسبة 11.7 في المائة بنهاية الربع الرابع 2018 مقارنة بـ 12.2 في المائة بنهاية الربع الثالث 2018.

وآخرها "صندوق التنمية الزراعية" بنسبة 3.2 في المائة وذلك بنهاية الربع الرابع 2018 ولم تتغير النسبة عند مقارنتها بالربع السابق (الربع الثالث 2018).



* وحدة التقارير الاقتصادية