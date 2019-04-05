1.2 تريليون ريال القيمة السوقية لكبار الملاك في الأسهم السعودية .. تشكل 56 %

تبلغ القيمة السوقية لحصص كبار الملاك في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية نحو 1.19 تريليون ريال، تشكل نحو 56.2 في المائة من مجموع القيمة السوقية للسوق كاملة البالغة نحو 2.11 تريليون ريال.

وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات كبار الملاك "أصحاب الحصص التي تبلغ 5 في المائة وما فوق" في موقع "تداول"، فقد تصدر صندوق الاستثمارات العامة 222 مالكا مدرجين في قائمة كبار الملاك بقيمة سوقية 647.53 مليار ريال.

تشكل القيمة السوقية للصندوق نحو 54.2 في المائة من القيمة السوقية لحصص كبار الملاك، فيما تمثل نحو 30.6 في المائة من القيمة السوقية للسوق كاملة، وذلك بنهاية تداولات أمس الأول.

وجاء في المركز الثاني المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة سوقية 120.75 مليار ريال تمثل 10.2 في المائة من القيمة السوقية لكبار الملاك، و5.7 في المائة من القيمة السوقية للسوق.

وفي المركز الثالث، حلت المؤسسة العامة للتقاعد بقيمة 69.53 مليار ريال تمثل 5.9 في المائة من القيمة السوقية لكبار الملاك، و3.3 في المائة من القيمة السوقية للسوق كاملة.

أما رابعا فجاءت شركة "سابك" بقيمة 43.61 مليار ريال تمثل نحو 3.7 في المائة من القيمة السوقية لكبار الملاك، و2.1 في المائة من القيمة السوقية للسوق.

أما في المركز الخامس فحل فرد هو الأمير الوليد بن طلال بنحو 30.28 مليار ريال تمثل نحو 2.5 في المائة من القيمة السوقية لكبار الملاك، و1.4 في المائة من القيمة السوقية للسوق.

وبهذا تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمسة كبار ملاك في سوق الأسهم السعودية نحو 911.69 مليار ريال، تمثل نحو 76.7 في المائة من القيمة السوقية لكبار الملاك، و43.1 في المائة من القيمة السوقية للسوق كاملة.

سادسا حل "هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في" بقيمة 24.24 مليار ريال تمثل نحو 2 في المائة من القيمة السوقية لكبار الملاك، و1.1 في المائة من القيمة السوقية للسوق كاملة.

وفي المركز السابع جاءت شركة مجموعة صافولا بقيمة 20.97 مليار ريال تشكل نحو 1.8 في المائة من القيمة السوقية لكبار الملاك، و1 في المائة من القيمة السوقية للسوق كاملة.

وثامنا حل "البنك العربي" بقيمة 14.88 مليار ريال تشكل نحو 1.3 في المائة من القيمة السوقية لكبار الملاك، 0.7 في المائة من القيمة السوقية للسوق.

بينما جاء في المركز التاسع شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة بنحو 14.84 مليار ريال تشكل نحو 1.2 في المائة من القيمة السوقية لكبار الملاك، 0.7 في المائة من القيمة السوقية للسوق.

في المركز العاشر حل فرد هو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود بنحو 13.39 مليار ريال تمثل نحو 1.1 في المائة من القيمة السوقية لكبار الملاك، و0.6 في المائة من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية.

*وحدة التقارير الاقتصادية